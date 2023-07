Chính sách BHXH đáng lưu ý từ ngày 1-7-2023

Ai được tăng lương hưu khi lương cơ sở tăng? Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm nhận lương hưu. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1-7-2023 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016 cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Đồng nghĩa, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ trong trường hợp này cũng sẽ tăng từ ngày 1-7-2023.