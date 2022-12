Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết số 156/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2022.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Chính phủ yêu cầu có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc. Ảnh: Hoàng Triều

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động.

Chính phủ cũng giao Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các địa phương để có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc, nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn để có phương án tổ chức kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết. Hạn chế phát sinh tranh chấp lao động và đình công trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cũng tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu phải theo dõi, nắm bắt tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là vào dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định.

Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương có liên quan rà soát danh sách người lao động bị mất, giảm việc làm trên cơ sở đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung để khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ...

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người dân.

Yêu cầu Bộ Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/chinh-phu-yeu-cau-thanh-toan-day-du-tien-luong-tien-thuong-cuoi-nam...Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/chinh-phu-yeu-cau-thanh-toan-day-du-tien-luong-tien-thuong-cuoi-nam-cho-nguoi-lao-dong-20221212082558352.htm