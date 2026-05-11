Dạo công viên trong nỗi thấp thỏm vì chó không rọ mõm

Công viên Thống Nhất từ lâu là một trong những "lá phổi xanh" của Hà Nội, nơi người dân tìm đến để thư giãn, đi bộ, chạy bộ và tận hưởng không gian trong lành giữa đô thị đông đúc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người không còn cảm thấy yên tâm khi đến công viên bởi tình trạng chó thả rông, không dây xích, không rọ mõm xuất hiện ngày càng phổ biến.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, không khó để bắt gặp nhiều chủ nuôi đưa chó vào công viên rồi để thú cưng tự do chạy trên lối đi bộ, thảm cỏ, khu vực ven hồ. Đáng chú ý, không chỉ các giống chó nhỏ mà cả những giống chó lớn cũng thường xuyên xuất hiện trong tình trạng không được kiểm soát an toàn.

Tại một số khu vực đông người, chó chạy nhảy, rượt đuổi nhau giữa dòng người tập thể dục. Nhiều người phải chủ động né tránh khi chó bất ngờ lao ngang qua đường đi; phụ huynh có con nhỏ cũng luôn trong tâm lý dè chừng, lo lắng.

Sự chủ quan của một bộ phận người nuôi thú cưng đang khiến không gian công cộng trở nên kém an toàn. Trong khi chủ nuôi thoải mái vui đùa cùng vật nuôi, nhiều người xung quanh lại đi dạo trong tâm trạng thấp thỏm.

Theo quy định hiện hành, hành vi thả rông chó nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, tại Công viên Thống Nhất, tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến.

Yêu thương thú cưng là điều đáng trân trọng, nhưng cần đi kèm trách nhiệm với cộng đồng. Người nuôi cần chủ động đeo rọ mõm, dùng dây xích và kiểm soát vật nuôi; đồng thời, lực lượng chức năng cần tăng cường nhắc nhở, xử lý để công viên thực sự là không gian an toàn cho mọi người.

Nhiều chủ nuôi để thú cưng chạy nhảy trong khu vực đông người tập thể dục.

Phụ huynh đưa trẻ nhỏ vào công viên luôn trong tâm lý dè chừng.

Người dân mong muốn lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.