Chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy trước 30/6

Tối 20/6, chủ trì cuộc họp về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc do sắp xếp bộ máy.

Các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để bảo đảm mô hình hai cấp vận hành thông suốt, tránh khoảng trống pháp lý và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý phải xử lý dứt điểm các vấn đề về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị và đường truyền, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Từ nay đến 30/6, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các bộ, ngành, địa phương phải được tích hợp, đồng bộ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các địa phương phải hoàn thành việc lựa chọn, cấu hình, nâng cấp và tích hợp hệ thống đúng tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về chính quyền địa phương 2 cấp, tối 20/6. Ảnh: Nhật Bắc

Sau sáp nhập, cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã, phường và đặc khu. Theo ước tính, đợt sáp nhập lần này sẽ giúp giảm hơn 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Toàn hệ thống chính quyền địa phương hai cấp dự kiến còn khoảng 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng số tiền chi ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 gồm 27.600 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỷ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã. Như vậy, tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Ước tính ngân sách cần chi 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 1,2 tỷ đồng/người; chi 99.700 tỷ đồng cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cấp xã. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho những người nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu là 6.600 tỷ đồng.

Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp là 128.480 tỷ đồng.