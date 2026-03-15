Cử tri đặc biệt Tư Cang và câu chuyện bầu cử năm 1946 đến nay

Từ năm 1946 đến năm 2026

Năm 1946, ông Nguyễn Văn Tàu 18 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa, lần đầu tiên đi thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Sáng 15/3, Cử tri Nguyễn Văn Tàu (ngoài cùng bên phải) đến khu vực bỏ phiếu rất sớm

Giờ ở tuổi 98, ông Nguyễn Văn Tàu - ông Tư Cang vẫn nhớ rõ ràng, mạch lạc tình hình khi đó. Ông kể, năm đó sau khi giành chính quyền ngày 25/8/1945, ngày 2/9 tuyên bố độc lập và tháng 1/1946 là bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Người dân tỉnh Bà Rịa quê ông lúc đó mừng lắm, rộn ràng lắm. Dân ta bầu ra Quốc hội để cùng với các tổ chức, đoàn thể khác tiếp tục kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ứng cử viên khi đó đã diễn thuyết, nói về tinh thần yêu nước, về giá trị của lá phiếu, được nhân dân rất ủng hộ và nô nức đi bầu cử ngày 6/1/1946.

"Năm đầu tiên đó ở xã của tôi mừng lắm, bởi vì lần đầu được cầm lá phiếu bỏ để bầu ra Quốc hội để cùng dân ta chống lại giặc Pháp rồi đến giặc Mỹ, đó là một vinh dự lớn lắm. Thành ra cả làng tới ngày đó rộn ràng lắm. Lúc đó có tổ chức Thanh niên Cứu quốc, có Mặt trận rồi", cử tri Nguyễn Văn Tàu nhớ lại.

Ông Nguyễn Văn Tàu và các cử tri tham dự khai mạc

Năm nay, tính từ lần đi bỏ phiếu đầu tiên năm 1946 đó, cử tri Nguyễn Văn Tàu trải qua 80 năm với nhiều lần tham gia bầu cử. Ông chứng kiến nền độc lập và sự phát triển của đất nước được vun đắp từ nhiều thế hệ, sự đóng góp từ nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và trong ông vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, vinh dự khi đi bỏ phiếu.

98 tuổi, sức khỏe không cho phép ông tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đông người nên ông chọn tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên qua nghiên cứu bằng văn bản, qua báo chí về tiểu sử và chương trình hành động. Ông tin tưởng mình và cử tri cả nước bầu chọn được những người có đức có tài, có trách nhiệm, có hoài bão đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Tàu tự tay bỏ lá phiều của mình

"Bây giờ tới kỷ nguyên vươn mình ra thế giới, vươn mình của dân tộc chúng ta như lời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói. Chúng tôi nghe phấn khởi lắm. Đầu tiên là các đại biểu Quốc hội được bầu phải thấm nhuần điều đó và đưa hết sức mình để làm việc theo ước vọng của toàn dân", ông mong muốn.

Từ thanh niên 18 tuổi đến cử tri đặc biệt 98 tuổi

Sau năm 18 tuổi, sau lần bầu cử đầu tiên trong đời, ông Tư Cang tiếp tục tham gia chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc và chiến tranh biên giới với công lao và cả những hy sinh không đong đếm hết được.

Hơn ai hết, ông hiểu giá trị của hòa bình, của dân chủ, của quyền và nghĩa vụ bầu cử với mỗi công dân Việt Nam.

"Bỏ lá phiếu đầu tiên năm 1946 rồi đi dài tới hôm nay mà còn cầm lá phiếu này, 80 năm qua, tôi thấy đây là vinh dự lớn, tự hào và cũng rất nhớ tới anh em, nhớ tới đồng bào đã hy sinh để hôm nay toàn dân mỗi người cầm một lá phiếu đi bầu Quốc hội", ông Tư Cang chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tàu chia sẻ cảm xúc với các cử tri khác

Tuổi cao sức yếu, nhưng cảm xúc thiêng liêng, tự hào và náo nức cùng đi bầu cử vẫn còn đó, nên ông Tư Cang từ chối ngỏ ý của Tổ bầu cử nơi ông sống là đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà ông. Đồng thời, ông là người có mặt ở Khu vực bỏ phiếu rất sớm để bỏ lá phiếu đầu tiên, để cổ vũ các cử tri thực hiện tốt quyền lợi chính trị của mình- đi bầu cử.

"Lớp chúng tôi đã đem xương máu ra để đổi lấy nền độc lập thì bây giờ nhắn lớp trẻ là phải ra sức học tập, có trình độ cao hơn. Chúng tôi đã hoàn thành được kỷ nguyên độc lập thì bây giờ các em phải làm được kỷ nguyên vươn mình. Tin tưởng Quốc hội này thì các em đi bỏ phiếu phải thấy trách nhiệm, góp phần vô kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dứt khoát là phải làm được", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Tàu rất vui và tự hào khi thực hiện quyền lợi chính trị của mình - đi bầu cử

Câu chuyện đi bầu cử của cử tri 98 tuổi Nguyễn Văn Tàu - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang chứa đựng trong đó những dấu mốc trong hành trình giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Và qua đó, mỗi cử tri ý thức hơn về quyền và nghĩa vụ, có trách nhiệm hơn với việc đi bầu cử của mình, với lá phiếu của mình.