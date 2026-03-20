Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội

Thông tin từ người dân cho biết, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả khu vực. Người dân xung quanh đã tích cực hỗ trợ chữa cháy và thông báo cho lực lượng chức năng.

“Lúc đó, 3 người đang hát bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài”, một người dân tại hiện trường cho biết. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 nhanh chóng tới hiện trường.

Đến hơn 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường: