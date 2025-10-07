Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya

Hiện trường vụ cháy hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya

Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ cùng ngày tại hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phát hiện cháy, nhân viên cùng người dân nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó cũng được điều động đến hiện trường.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ một ô tô đậu tại tầng hầm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trung tâm thương mại Takashimaya được biết đến là tổ hợp mua sắm và giải trí cao cấp của Nhật Bản. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, ăn uống, mua sắm.