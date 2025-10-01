Vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy: Thông tin sửa chữa hết 2 tỷ đồng là tin đồn thất thiệt

Liên quan vụ bé trai ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) ném dép khiến nước từ vòi phun chữa cháy vào thang máy, sáng 1/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Hoàng Văn Biển - Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B cho biết, chiều hôm qua (30/9) một thang máy đã được sửa chữa và vận hành trở lại. Hiện chỉ còn 1 thang bị hỏng đang chờ linh kiện về để thay thế.

Vòi phun nước PCCC tại tầng 5 Chung cư CT12B bị hỏng sau sự việc. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Tòa nhà có 7 thang máy, sự việc khiến 2 thang máy bị hỏng, là thang số 7 (thang hàng) và thang số 5. Chiều qua thang số 7 đã được sửa chữa và vận hành trở lại. Riêng thang số 5 thì phải chờ linh kiện về mới có thể sửa chữa", ông Biển thông tin.

Ông Biển cũng cho hay, về kinh phí sửa chữa, Ban quản trị đã làm việc với bên bảo trì thang máy. Đơn vị bảo trì thang đang tự bỏ chi phí ra để sửa chữa. Sửa chữa cụ thể hết bao nhiêu tiền, các bên sẽ họp lại và tính toán.

"Thông tin chi phí sửa chữa hết khoảng 2 tỷ đồng là tin đồn thất thiệt. Nếu thông tin này gây ảnh hưởng tiêu cực, hoảng loạn cho cư dân, chúng tôi sẽ xem xét việc khởi kiện", ông Biển nhấn mạnh.

Theo ông Biển, sự việc xảy ra vào tối 27/9 (thứ 7), ngày hôm sau là chủ nhật, nhu cầu đi lại không nhiều như các ngày trong tuần, nên dù 2 thang máy bị hỏng nhưng việc đi lại của cư dân không bị quá ảnh hưởng. Sang ngày 29/9 và 30/9, nhu cầu đi lại của cư dân nhiều hơn, Ban quản lý tòa nhà đã điều chỉnh thang, hỗ trợ đón cư dân di chuyển hợp lý nhất nên không quá ùn ứ.

Hiện thang máy số 5 vẫn chưa thể sửa chữa do phải đợi linh kiện thay thế. Ảnh: Quỳnh Mai.

Liên quan đến sự việc, đại diện tổ dân phố số 19, phường Định Công, Hà Nội cho biết, đã có biên bản làm việc với gia đình 3 cháu bé trong vụ việc trên. Các gia đình đều rất hợp tác, gửi lời xin lỗi và nhờ ban quản lý, ban quản trị tòa nhà hỗ trợ, giúp đỡ để chi phí sửa chữa giảm thấp nhất cho gia đình.

"Một số người cũng kêu gọi chung tay trên mạng xã hội nhưng hiện chưa có số tiền cụ thể sửa chữa hết bao nhiêu. Về phía tổ dân phố, đã có phương án dự phòng, nếu số tiền lớn sẽ có phương án giải quyết, chờ bên sửa chữa thang máy đưa ra", vị đại diện này thông tin.

Cũng theo vị đại diện, để giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn khi đi lại, các hộ gia đình sẽ điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ra khỏi nhà sớm hơn để tránh việc phải chờ đợi.

Chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Các cư dân sống ở các tầng từ 25 đến tầng 45 có thể đi bộ xuống tầng 24, sử dụng thang máy để tiếp tục xuống tầng 1, hoặc ra khỏi nhà từ 6h để tránh bị tắc nghẽn…", vị này nói thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội).

Vào thời điểm xảy ra sự việc (khoảng 19h ngày 27/9), một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau đó, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.