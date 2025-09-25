Cháy nhà dân lan sang ngân hàng ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng
Qua thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu vụ cháy 2 nhà dân lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau ước hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Chiều 25/9, lãnh đạo UBND xã Năm Căn (Cà Mau) cho biết, qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy 2 nhà dân sau đó lan sang trụ sở chi nhánh ngân hàng trên địa bàn gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. “Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Trụ sở chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy cũng hoạt động lại vào thứ 2 tuần tới”, vị lãnh đạo xã thông tin.
Vụ cháy khu vực chợ Năm Căn (tỉnh Cà Mau).
Trước đó, như Tiền Phong thông tin, rạng sáng 22/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa gần chợ Năm Căn, rồi tiếp tục cháy lan sang tiệm bán đồ sắt và 1 chi nhánh ngân hàng kế bên. Đến khoảng 5h, đám cháy đã được khống chế.
Vụ cháy làm 3 người ở tiệm tạp hóa bị bỏng nhẹ. Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời di chuyển tài sản trong ngân hàng ra ngoài.
Hỏa hoạn xảy ra sáng nay khiến mặt tiền trụ sở ngân hàng trơ khung sắt, cửa kính vỡ, các nhà nằm kề đó bị thiêu rụi, nhiều tài sản, hàng hóa hư hỏng.
