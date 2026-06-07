Cháy lớn tại công viên Thiên Văn Học (Hà Nội), ô tô bị lửa thiêu rụi đến trơ khung

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, một chiếc ô tô con đang đỗ tại khu vực gần cổng công viên bất ngờ phát hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nơi xảy ra vụ cháy

Phát hiện sự việc, nhiều người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ xe nên việc chữa cháy ban đầu không mang lại hiệu quả.

Ngọn lửa sau đó tiếp tục lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực. Một số người điều khiển phương tiện khi đi qua hiện trường đã phải giảm tốc độ để theo dõi vụ việc.

Ô tô bốc cháy đến trơ khung

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn khu vực xung quanh. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc ô tô gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần khung kim loại cháy đen.

Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe bị hư hỏng gần như hoàn toàn, chỉ còn lại phần khung xe.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.