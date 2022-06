Cháy hệ thống hút bụi trong công ty, 2 nhân viên bảo trì tử vong​

Hệ thống hút bụi của công ty bị lỗi, 3 người vào kiểm tra thì xảy ra hoả hoạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Tới cuối giờ chiều nay (18-6) công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, cuối giờ chiều hôm qua 17-6 hệ thống hút bụi tại xưởng 2 của công ty gỗ S.C nằm trên đường số 6, KCN Sóng Thần, Phường Dĩ An, TP Dĩ An bị lỗi, không hoạt động nên công ty báo cho nhân viên tới bảo trì, kiểm tra.

Lúc này có 2 nam nhân viên bảo trì và 1 công nhân vào phòng xử lý hệ thống hút bụi. Khi mở nắp một ống hút bụi ra thì bất ngờ một ngọn lửa bùng lên, mùn cưa ở trên đổ xuống làm 3 người này bị bỏng nặng.

Nghe hô hoán, các công nhân chạy vào hỗ trợ đưa 3 người đi cấp cứu.

Tuy nhiên sau đó anh N.Đ (27 tuổi, quê Phú Yên) và anh N.V.V (39 tuổi, quê Bình Định, là 2 nhân viên bảo trì của công ty) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, riêng nam công nhân còn lại bị nhẹ hơn và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân TP Dĩ An tổ chức khám nghiệm tử thu, khám nghiệm hiện trường.

