Hình ảnh hiếm về đàn voi 9 con trong rừng đặc dụng ở Đà Nẵng

Ngày 14/9, ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, cho biết hình ảnh đàn voi được ghi lại tại khu vực thuộc xã Quế Phước.

Theo dữ liệu từ hệ thống bẫy ảnh, đàn voi xuất hiện vào sáng 9/4. Sau khi thu hồi thiết bị hơn 2 tháng sau đó, đơn vị đã tiến hành sàng lọc, đối chiếu và phân tích lượng lớn dữ liệu trước khi xác định chính xác số lượng cá thể.

Đàn voi được bẫy ảnh ghi lại. Ảnh: Lê Sơn

Đáng chú ý, trong đàn có 2 voi con chỉ khoảng một tuổi. Với 9 cá thể, đây là đàn voi có số lượng lớn nhất từng được ghi nhận tại khu bảo tồn, cao hơn 3 cá thể so với đàn 6 con được phát hiện vào những năm đầu khu bảo tồn đi vào hoạt động.

Ông Sơn cho rằng sự hiện diện của voi con là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn, cho thấy quần thể voi vẫn duy trì khả năng sinh sản tự nhiên và sinh cảnh đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sống của loài.

Đàn voi đã tăng lên 3 cá thể so với những năm đầu thành lập khu bảo tồn. Ảnh Lê Sơn

Để bảo vệ đàn voi, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng tăng cường kiểm soát hoạt động của con người tại các khu vực voi thường xuyên xuất hiện, hạn chế việc tiếp cận, xâm nhập vào vùng sinh sống của chúng.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp về voi xuất hiện tại Nà Lau, xã Quế Phước, lực lượng chức năng đã triển khai 30 bẫy ảnh tại 15 điểm dọc các tuyến voi thường di chuyển. Tháng 7/2025, thiết bị tiếp tục ghi nhận một voi con tại khu vực này. Hình ảnh cho thấy voi con đi lại nhanh nhẹn, luôn nằm trong sự theo sát của voi mẹ.

Hiện công tác giám sát động vật hoang dã được thực hiện bằng nhiều phương thức. Bẫy ảnh được bố trí theo các ô lưới để khảo sát diện rộng, đồng thời đặt tại những khu vực có khả năng tập trung động vật như bãi ăn, điểm uống nước và các hành lang di chuyển.

Trong đó có 2 cá thể voi con. Ảnh: Lê Sơn

Ngoài voi châu Á, hệ thống này còn ghi nhận nhiều loài quý hiếm trong các khu rừng đặc dụng của Đà Nẵng như mang lớn, mang Trường Sơn, voọc chà vá chân nâu, voọc chà vá chân xám, gà lôi trắng và trĩ sao.

Từ hình ảnh thu được, lực lượng chức năng có thể xác định khu vực phân bố, thói quen hoạt động và tuyến di chuyển của từng loài. Đây là cơ sở để xác lập những vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời tổ chức tuần tra sát với thực tế hơn.

Voi con đi lại trong sự giám sát của voi mẹ. Ảnh Lê Sơn

Đây là khu bảo tồn voi đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Lê Sơn

Cùng với bẫy ảnh, drone và phần mềm SMART cũng được sử dụng để hỗ trợ quản lý rừng. Riêng 4 tháng đầu năm, lực lượng chuyên trách đã tổ chức 520 đợt tuần tra, qua đó phát hiện, tháo dỡ nhiều lán trại và bẫy động vật rừng trái phép.

Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cũng đang triển khai các giải pháp giảm xung đột giữa người và voi, hướng đến duy trì không gian sống an toàn và bảo tồn lâu dài quần thể voi hoang dã.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi được tỉnh Quảng Nam (cũ) thành lập năm 2017, với diện tích gần 19.000 ha, thuộc địa bàn các xã Phước Ninh và Quế Lâm (huyện Nông Sơn), nay là xã Quế Phước, TP Đà Nẵng. Đây là khu bảo tồn voi đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.