Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt về hành vi nhận hối lộ

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi nhận hối lộ

Như CAO đã đư tin, trước đó, ngày 4/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố hình sự, ngày 10/3, C03 ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Ánh.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh được cho là có liên quan đến sai phạm trong quá trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án du lịch tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ án hiện đang được C03 - Bộ Công an phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

