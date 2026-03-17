Cha con ông Đào Hữu Huyền giữ vai trò gì trong 'hệ sinh thái' hóa chất Đức Giang?

Mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước

Ngày 17/3, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang); Đào Hữu Duy Anh (con ông Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) cùng 12 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”…

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Đào Hữu Huyền.

Theo Viện Kiểm sát, qua tập trung đấu tranh, bước đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Hai cha con đều giữ nhiều chức vụ trong 'hệ sinh thái' hóa chất Đức Giang

Nhân thân ông Đào Hữu Huyền (SN 7/6/1956, quê tại Hưng Yên), tốt nghiệp cử nhân hóa học Trường Đại học Tổng hợp.

Tháng 4/2004, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (khi đó là Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang) hoàn tất cổ phần hóa. Ông Huyền cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã mua lại cổ phần, trở thành nhóm cổ đông chi phối doanh nghiệp.

Sau này, ông Huyền giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đức Giang.

Như giai đoạn 1993 - 2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Vân Minh. Từ 2007 - 2019, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Cũng trong giai đoạn này, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai; từ 2012 - 2017 giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai.

Từ 2018 đến nay, ông là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Năm 2019 – 2020, tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Từ 2020 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Ông Huyền là cổ đông lớn nhất tại Hóa chất Đức Giang, sở hữu gần 70 triệu cổ phiếu DGC, chiếm 18,38%. Lượng cổ phần này đem về cho ông khối tài sản lên tới 5.000 tỷ đồng.

Bị can Đào Hữu Duy Anh (trái) và Đào Thị Mai (kế toán trưởng Hóa Chất Đức Giang).

Trong khi đó, ông Đào Hữu Duy Anh, giai đoạn 2012 – 2013, là Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Lào Cai.

Từ 2013 - 2015, ông Đào Duy Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty; giai đoạn 2015 – 2019, ông là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang. Sau đó, tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Song song, từ tháng 6/2018 đến nay, ông là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Giai đoạn 3/2020 – 3/2025, ông giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Từ 3/2025 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn.

Bên cạnh đó, ông Duy Anh còn là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Hiện ông Đào Hữu Duy Anh sở hữu 11,4 triệu cổ phiếu DGC, chiếm hơn 3% vốn điều lệ.