Vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu: Ai phải hoàn trả 757 tỷ đồng cho hàng trăm bị hại?

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến ngày 16/5/2023, các bị can đã huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền hơn 4.719 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân; số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác.

Hiện đã có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Theo lời khai của những người bị hại, họ được nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu hoặc các nhân viên ngân hàng “dụ” đầu tư, hứa hẹn mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng phát hành tại thời điểm hiện tại, dao động từ 10-15%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn đầu tư; công ty cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Do tin tưởng, những người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư vào tập đoàn và bị chiếm đoạt. Họ yêu cầu bà Hòa, con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và bị can Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) trả lại tiền.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND TP Hà Nội cho rằng, mẹ con bà Hòa và bị can Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266/459 người bị hại tổng số hơn 757 tỷ đồng.

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin vụ án lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến CQĐT làm việc nên chưa ghi được lời khai.

Do vậy, cơ quan chức năng chưa xác định được số tiền thực tế các cá nhân này đã góp vốn vào Sen Tài Thu cũng như yêu cầu, đề nghị của họ về xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án. Khi các cá nhân này có yêu cầu sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Theo nội dung cáo trạng, đến tháng 12/2022, Tập đoàn Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán. Nhiều trường hợp khách hàng không được nhận tiền gốc và lãi nên buộc phải ký hợp đồng mới thể hiện số tiền tham gia đầu tư là tổng số tiền gốc và lãi phát sinh từ hợp đồng cũ.

Cuối năm 2022, ông Trần Tuấn Anh (SN 1990, ở Hà Nội) muốn đầu tư vào Sen Tài Thu nên đã bàn bạc với mẹ con bà Hòa về việc ký văn bản thỏa thuận việc cho vay có điều kiện, hạn mức là 50 tỷ đồng.

Điều kiện cho vay là ông Tuấn Anh phải được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu. Trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, ông Tuấn Anh không tham gia hoạt động điều hành của Tập đoàn, nhưng được giám sát, được nhận báo cáo liên quan đến vận hành của Tập đoàn và tình hình kinh doanh của các chi nhánh.

Ngoài ra, ông Tuấn Anh được phép nghiên cứu thị trường và mở mới cơ sở kinh doanh dưới tên pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu Việt Nam và được mời, liên hệ nhà đầu tư, đối tác tham gia vào cơ sở mới.

Thực hiện theo văn bản thỏa thuận trên, từ 20/12/2022 đến 22/4/2023, ông Tuấn Anh đã chuyển cho mẹ con bà Phạm Thị Hòa vay hơn 30 tỷ đồng. Sau khi tiếp quản tập đoàn, ông Tuấn Anh đã rà soát lại toàn bộ thu chi của tập đoàn, xác định tạm tính số tiền nợ các nhà đầu tư thời điểm tháng 5/2023 là khoảng hơn 1.021 tỷ đồng.

Ông Tuấn Anh đã mời các nhà đầu tư đến công ty để tổ chức đối thoại và đưa ra phương án về việc chuyển đổi cơ cấu cổ phần từ cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu sang nhận cổ phần tại các công ty khác thuộc hệ thống của Sen Tài Thu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2023 đến nay, ông Tuấn Anh đã dùng 25 tỷ đồng trong số tiền phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bà Hòa để chi trả cho 120 nhà đầu tư.

Theo lời khai của ông Tuấn Anh, khi tham gia đầu tư vào CTCP Tập đoàn Sen Tài Thu, ông chỉ được biết bà Phạm Thị Hòa và con gái đang nợ khoảng 300 tỷ đồng, không biết công ty có khoản nợ với các nhà đầu tư.

CQĐT cho rằng ông Trần Tuấn Anh không cùng bàn bạc với mẹ con bà Hòa để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư nên không đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc ông Tuấn Anh cho mẹ con bà Hòa vay tiền, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giao dịch dân sự nên CQĐT không đề cập xử lý.