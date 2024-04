Cha 87 tuổi nghẹn ngào gặp lại người con trai sau 43 năm thất lạc

Bốn ngày trước, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tiếp một gia đình Việt kiều có 6 thành viên tìm đến nhờ giúp đỡ. Đại uý Lê Trung Quân, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Lộc Ninh được phân công ra tiếp khách.