Người dân 'nín thở' mỗi khi qua cây cầu hơn 40 năm tuổi

Lan can gãy đổ, người dân nơm nớp qua cầu

Cầu Hồng Phong được xây dựng từ năm 1985, dài hơn 100m, mặt cầu rộng chưa đầy 2m, là tuyến kết nối quan trọng giữa các khu dân cư và vùng sản xuất của địa phương. Sau hơn bốn thập kỷ khai thác, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nhưng vẫn phải "gồng mình" phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn lan can bê tông hai bên cầu đã gãy đổ hoàn toàn, tạo thành những khoảng trống kéo dài sát mép cầu. Phía dưới là dòng sông Vách Bắc với mực nước khá sâu. Một số cột trụ bê tông bị bong tróc, nứt vỡ, cốt thép lộ ra ngoài và có dấu hiệu mục nát.

Cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đến nay đã qua hơn 40 năm sử dụng.

Không chỉ hệ thống lan can, nhiều thanh sắt dọc thành cầu cũng đã hoen gỉ, gãy rụng xuống sông. Có đoạn dài hàng chục mét gần như không còn bất kỳ vật chắn bảo vệ nào. Chỉ cần người điều khiển xe máy lơ là hoặc tránh xe không kịp, nguy cơ lao xuống sông là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để hạn chế nguy hiểm, người dân đã tự chặt tre, đóng cọc gỗ và buộc tạm vào những vị trí lan can bị hư hỏng. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ mang tính đối phó, không thể thay thế kết cấu bảo vệ của cây cầu.

Do mặt cầu quá hẹp, mỗi khi hai xe máy đi ngược chiều gặp nhau đều phải giảm tốc hoặc dừng lại nhường đường. Những ngày mưa, mặt cầu trơn trượt càng khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt đối với học sinh, người cao tuổi và phụ nữ.

Chị Hoàng Thị Lài (người dân xã Đức Châu) cho biết mỗi lần đi qua cầu, chị đều cảm thấy bất an. “Những đoạn lan can bị gãy khiến ai cũng phải đi thật chậm. Có hôm trời mưa, bánh xe trượt nhẹ là tim như muốn rơi ra ngoài. Người, lớn còn cẩn thận được chứ trẻ nhỏ đi học qua đây thì rất lo", chị Lài chia sẻ.

Nhiều vị trí trụ cầu bị hư hỏng.

Hằng ngày chở nông sản qua cầu, anh Nguyễn Văn Hùng cũng không giấu được nỗi thấp thỏm. “Cầu nhỏ, xe đi sát mép là thấy sợ vì nhiều đoạn lan can đã rơi rụng. Gặp xe đi ngược chiều phải dừng hẳn để tránh. Chúng tôi chỉ mong sớm được sửa hoặc có phương án bảo đảm an toàn hơn, chứ cứ đi thế này lúc nào cũng nơm nớp”, anh Hùng nói.

Sửa chữa tạm để bảo đảm an toàn

Theo người dân địa phương, dù trước đây đã có thông báo cấm lưu thông qua cầu do xuống cấp, nhưng đây vẫn là tuyến đường gần nhất để người dân sang khu vực sản xuất, trường học và các xóm lân cận. Nếu đi theo hướng khác, quãng đường sẽ xa hơn nên nhiều người vẫn chấp nhận mạo hiểm.

Các thanh sắt bảo vệ hai bên cầu hoen gỉ, bong tróc, nhiều vị trí đã gãy rụng sau nhiều năm khai thác.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, tình trạng xuống cấp của cầu Hồng Phong còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế địa phương. Các phương tiện tải trọng lớn không thể lưu thông, việc vận chuyển nông sản, vật tư và hàng hóa phải đi đường vòng, làm tăng thời gian và chi phí.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng, việc tiếp tục khai thác cây cầu đã quá niên hạn sử dụng khiến người dân không khỏi lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa chữa chắp vá chỉ là giải pháp trước mắt, khó có thể khắc phục triệt để những hư hỏng đã tích tụ sau hàng chục năm.

Ông Đậu Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Châu cho biết, cầu Hồng Phong hiện đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 40 năm khai thác. Đầu tháng Bảy vừa qua, địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình. Qua đánh giá, việc đầu tư xây dựng một cây cầu mới tại vị trí này chưa phù hợp bởi cách đó khoảng 200m đã có một cây cầu khác có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông.

“Trước mắt, địa phương sẽ huy động nguồn xã hội hóa để sửa chữa tạm thời các đoạn lan can bị hư hỏng, gia cố những vị trí mất an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân trong thời gian tới”, ông Trường thông tin.