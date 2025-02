Cấp đổi giấy phép lái xe tại công an xã từ ngày 1/3

Sáng 27/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ ngày 1/3, người dân có nhu cầu đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Người dân cần mang theo các giấy tờ sau: Giấy đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu; giấy khám sức khỏe của người lái xe (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1); bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của giấy phép lái xe, căn cước công dân; hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Đổi giấy phép lái xe tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp hai hạng mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng bằng lái của một hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại. Nếu có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, người dân phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Phí mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe là 135.000 đồng. Người dân được nhận kết quả sau 5 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông sau ba ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối với hình thức trực tuyến, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe". Tại đây, người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin giấy phép lái xe đã cấp bằng số giấy phép lái xe.

Tiếp theo, người dân kiểm tra thông tin cá nhân và giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước công dân, sau đó xem chi tiết sức khỏe; sau đó xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung.

Giao diện thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bước tiếp là đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, kiểm tra thông tin liên hệ rồi cam kết thông tin và nhấn tiếp tục. Người dân cần lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.

Cuối cùng là bước chọn "Nộp hồ sơ", có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công. Sau khi nhấn "Nộp hồ sơ", người dân đã đăng ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên cổng dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin).

Với hình thức trực tuyến, phí là 115.000 đồng cho một lần. Thời gian trả kết quả và hiển thị thông tin lên VNeID sẽ giống như với làm trực tiếp. Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Kết luận 121 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 nêu rõ chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, công an xã, phường, thị trấn sẽ đăng ký xe máy của tổ chức, cá nhân cư trú tại địa phương, trừ ba trường hợp: Xe có nguồn gốc tịch thu, xe gắn biển trúng đấu giá hoặc xe có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên. Với xã có địa bàn đặc thù, căn cứ số xe đăng ký, tính chất địa bàn, khoảng cách địa lý, giám đốc công an tỉnh, thành phố sẽ thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông quyết định tổ chức đăng ký xe.