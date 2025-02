Sở Giao thông Vận tải tiếp tục cấp đổi giấy phép lái xe

Những ngày qua, một số Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, TP Huế, Bình Dương, Đăk Lăk, Bình Thuận... thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe từ 19/2 để chuyển giao cho cơ quan công an.

Do ngày 19/2 việc chuyển giao chưa tiến hành nên Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải địa phương tiếp tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để không gây gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân. Các sở tổ chức các kỳ sát hạch phù hợp để công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển trước ngày chuyển giao nhiệm vụ.

Người đân đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe phối hợp với công an tổ chức các lớp tập huấn cho công an địa phương để lực lượng này sử dụng thành thạo trang thiết bị, phần mềm sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe trên đường. Đồng thời, cán bộ chuyên môn hướng dẫn cảnh sát giao thông, công an địa phương vận hành hệ thống phần mềm quản lý, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại, cấp giấy phép lái xe quốc tế trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hà Nội, công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn diễn ra bình thường. Ông Đào Duy Phong, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết Sở đã sẵn sàng chuyển giao nhiệm vụ cho Công an Hà Nội. Sau khi công an có văn bản thông báo tiếp nhận nhiệm vụ, Sở sẽ báo cáo thành phố và thông báo việc dừng tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân biết.

Trước đó tại cuộc họp ngày 11/2, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, dự kiến trước ngày 19/2.

Tuy nhiên, đến ngày 19/2 việc chuyển giao nhiệm vụ chưa được tiến hành. Chiều 18/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết thông tin công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2 là chưa chính xác. Hiện nhiệm vụ này tại địa phương vẫn do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách.