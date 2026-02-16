Cao tốc ngày cuối năm

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi﻿ ngày cuối năm khá im ắng. Ở chiều từ Nam ra Bắc, chủ yếu là xe cá nhân lưu thông, nhưng cũng rất ít. Ảnh: Thanh Hiền.

Nhiều thời điểm tuyến đường vắng hoe. Anh Nguyễn Phúc Hạnh (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng﻿) cho hay anh đi từ đầu tuyến và khá bất ngờ khi thấy xe cộ﻿ vắng vẻ. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài gần 140 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, kết nối với cao tốc Túy Loan - La Sơn - Cam Lộ, ra tới Quảng Trị.

Đây là tuyến đường được các phương tiện lựa chọn khi qua miền Trung, đặc biệt là xe cá nhân vì đường êm, ít khúc cua.

Theo Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, từ sau 20 tháng Chạp, lưu lượng xe qua cao tốc bắt đầu tăng cao. Đặc biệt các ngày 23-27 tháng Chạp, lượng xe đông đúc ở cả hai chiều.

"Những ngày cao điểm có hơn 24.000 lượt xe qua cao tốc, so với năm ngoái tăng hơn 3.000 xe/ngày", vị này nói. Từ 28 Tết, tuyến đường này bắt đầu hạ nhiệt. "Từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng tôi gặp rất ít xe, có lẽ mọi người đã tranh thủ về quê ăn Tết từ sớm nên tuyến đường này vắng vẻ, chạy rất thoải mái", anh Đức Việt (31 tuổi, quê Quảng Trị) cho hay.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thênh thang, thưa thớt xe cộ trong ngày cận Tết.

Ở chiều Bắc - Nam đa phần là các loại xe tải chở hàng, chạy chuyến cuối cùng trong năm.

"Mấy năm trước có lần tôi mắc kẹt ở lối ra cao tốc này vì xe cộ quá đông nên khi bắt đầu đi tôi cũng khá lo lắng. Không ngờ lần này đường vắng vẻ, chạy bon bon từ đầu tới cuối tuyến. Từ khi có tuyến cao tốc này mỗi lần về quê tôi đều đi, không đi quốc lộ nữa vì mất thời gian, xe cộ lại đông đúc", anh Nguyễn Hồng Nam (quê Quảng Trị) chia sẻ.

Trạm thu phí ngày cuối năm thong thả vì ít xe cộ qua lại. Hiện tuyến cao tốc này cũng đã bố trí trạm dừng nghỉ tại km 96+100 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).