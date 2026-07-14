Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dừng xe ô tô, đuổi đánh nhau giữa giao lộ

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm (SN 1980, ngụ phường Xuân Hòa) và Dương Quốc Thái (SN 1984, ngụ phường Long Bình) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 12/7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ việc xô xát, đánh nhau tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, vào khoảng 17h40 cùng ngày nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm bị bắt khẩn cấp.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định vào thời điểm trên, xe ô tô Porsche do Dương Quốc Thái điều khiển và xe ô tô Mitsubishi do Trần Thanh Lâm cầm lái cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai phương tiện đã xảy ra tình trạng chèn ép, tạt đầu xe nhau. Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, Thái và Lâm dừng xe giữa ngã tư gây cản trở giao thông.

Thái xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt và đạp rớt mặt kính chiếu hậu bên trái xe của Lâm rồi lên xe định bỏ đi. Trần Thanh Lâm sau đó kéo một chiếc xe máy của người dân ra chặn đầu xe Porsche, dùng chân và tay đạp làm móp cửa phụ phía trước xe của Thái.

Hai chiếc xe tang vật.

Chưa dừng lại ở đó, Thái tiếp tục đuổi đánh Lâm chạy vòng quanh xe ô tô ngay giữa ngã tư. Sự việc gây náo loạn, ách tắc giao thông và tụ tập đám đông hiếu kỳ cho đến khi có người dân can ngăn.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc trên gây ùn tắc giao thông, nhiều người hiếu kỳ tập trung đứng lại quay phim, chụp ảnh. Mặc dù đã có người can ngăn nhưng Thái và Lâm vẫn rượt đuổi, chửi bới, đập phá tài sản của nhau, gây náo loạn cả đoạn đường.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông. Tuyệt đối không tự giải quyết bằng bạo lực.

Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những hành vi manh động, dừng xe giữa đường để xô xát không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và người đi đường, mà người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.