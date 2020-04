Cảnh sát cứu 14 người thoát chết trong vụ cháy nhà nghỉ lúc rạng sáng

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 09:16 AM (GMT+7)

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng cứu 14 người thoát chết trong vụ cháy nhà nghỉ lúc rạng sáng.

Cảnh sát dùng mặt nạ thở ô xy đưa các nạn nhân thoát ra từ đám cháy trong nhà nghỉ Hồng Nhung trên địa bàn phường Phúc Diễn ra ngoài an toàn

Sáng 22/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy nhà nghỉ. May mắn, 14 người trong nhà nghỉ được cứu thoát an toàn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào hơn 5h sáng cùng ngày (22/4) tại nhà nghỉ Hồng Nhung trên địa bàn phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Ngọn lửa bùng lên từ khu vực bếp tầng 1 của nhà nghỉ và khói, lửa nhanh chóng lan rộng lên các tầng.

Nhận được tin báo, ngay lập tức lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều các xe cứu hoả, tập trung lực lượng, triển khai đội hình cùng Công an phường Phúc Diễn dập tắt đám cháy. Cảnh sát đã cứu được 14 người ở trong nhà nghỉ thoát ra an toàn.

Được biết, nhà nghỉ không đón khách chỉ có 8 người thuê trọ phòng theo tháng, còn lại là nhân viên, tạp vụ và người trong gia đình của nhà nghỉ Hồng Nhung.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

