Cháy ngùn ngụt tại xưởng cả nghìn m2 ở Chương Mỹ, công nhân hoảng loạn tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, xưởng mộc có quy mô hàng nghìn mét vuông, kết cấu một tầng, mái lợp tôn và nằm tại khu vực có hai mặt tiền, một phía giáp quốc lộ 6, phía còn lại giáp đường Hòa Sơn. Thời điểm xảy ra cháy, khoảng 30 công nhân đang làm việc trong xưởng. Khi phát hiện khói và lửa, mọi người hô hoán nhau tìm cách thoát ra ngoài.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét (Ảnh cắt từ clip)

Theo công nhân làm tại đây, trong lúc mọi người tháo chạy, một phần mái xưởng bất ngờ sập xuống khiến nhiều người ngã đè lên nhau. Một số công nhân không thể tự thoát ra ngoài.

“Chúng tôi dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không kịp. Lửa lan rất nhanh, bên trong còn có nhiều tiếng nổ. Có khoảng 25 người đã chạy được ra ngoài an toàn, trong khi 4-5 người còn lại chưa rõ thông tin”, một công nhân cho hay.

Khói lửa cháy âm ỉ bên trong nhà xưởng

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương tiện đến hiện trường. Gần 11h, khoảng 10 xe chữa cháy cùng nhiều xe múc, xe đổ bê tông và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân được huy động, tiếp cận khu vực nhà xưởng từ cả hướng quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn.

Do phần mái tôn của nhà xưởng bị sập, lực lượng chức năng sử dụng cần xe đổ bê tông để phá, tạo lối tiếp cận bên trong. Các vòi rồng sau đó được đưa vào sâu trong nhà xưởng để phun nước, khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng cùng thiết bị chữa cháy tiếp cận bên trọng hiện trường vụ cháy

Khu vực xảy ra cháy thuộc điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, xung quanh tập trung nhiều cơ sở sản xuất và nhà xưởng. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ tìm kiếm, cứu người, lực lượng chữa cháy phải khẩn trương ngăn ngọn lửa lan sang các công trình lân cận. Đến khoảng 11h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Một xe cứu thương được điều đến hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ người bị nạn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bên trong nhà xưởng, tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt và thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy và tình trạng của những người chưa được liên lạc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.