Cận cảnh mặt đường chảy nhựa dưới cái nắng nóng gay gắt

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 17:14 PM (GMT+7)

Cái nắng nóng gay gắt của Hà Nội trưa 31-5, với mức nhiệt mặt đường lên tới 45 độ C, khiến mặt đường chảy nhựa, nhiều tuyến đường bốc hơi tạo ra ảo ảnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31-5, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến ở mức 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 18 giờ.

Ghi nhận trên tuyến đường Trần Duy Hưng vào khoảng 13 giờ chiều 31-5

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6-2021. Đặc biệt, khoảng giữa tuần này, ngày 2 và 3-6, nắng nóng ở Hà Nội và Bắc Bộ sẽ đạt đỉnh, nền nhiệt nhiều nơi ghi nhận ở mức 40 độ C và hơn.

Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều 31-5, TP Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, mức nhiệt cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt người dân. Song, những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và những người giao hàng… vẫn phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.

Tại thời điểm ghi nhận, nhiệt độ ngoài đường vào khoảng 45 độ C

Tại thời điểm giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến gần 45 độ C. Bất cứ ai ra ngoài cũng tìm mọi cách che chắn, di chuyển thật nhanh trên đường, tìm đến những nơi mát để tránh nóng. Những người đi xe máy, đi bộ, ngồi ở điểm chờ xe buýt... đều trùm áo chống nắng, đeo kính, khẩu trang để chống chọi với nắng nóng gay gắt.

Tại một số con đường, nền nhiệt cao đã xảy ra tình trạng bốc hơi tạo ra ảo ảnh và có nơi mặt nhựa đường thậm chí đã bị chảy nhựa…

Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội vào trưa 31-5:

Rất ít người dân di chuyển trên đường

Nền nhiệt độ cao khiến mặt đường bốc hơi tạo ra ảo ảnh

Nhiều người dân di chuyển vào khu vực có bóng râm

Những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao khiến nhiều người dân lao động vất vả hơn

Nhựa mặt đường đã tan chảy

Nhiều người dân di chuyển trên đường tìm bóng mát khi chờ đèn đỏ

Một số người giao hàng tìm khu vực gầm cầu có bóng mát để nghỉ ngơi

Một bảo vệ trên đường Trung Kính phải dùng khăn ướt phủ lên đầu để làm giảm cái nóng

Những người lao công vẫn miệt mài dưới thời tiết nắng gắt

Người dân tìm cách che chắn cho xe máy khi để dưới thời tiết nắng nóng

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-mat-duong-chay-nhua-duoi-cai-nang-nong-gay-gat-2021053116081...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-mat-duong-chay-nhua-duoi-cai-nang-nong-gay-gat-20210531160815.htm