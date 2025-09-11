Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

Với chiều dài 12km, hiện trục đường Võ Nguyễn Giáp đang là trục giao thông từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài gần và nhanh nhất.

Tuyến đường đang có đến 8 làn nhưng gần như lúc nào cũng đông đúc các phương tiện lưu thông.

Tuyến đường đang được phân luồng, tổ chức giao thông, trong đó có làn xe ô tô con được lưu thông tối đa 90 km/h, làn xe hỗn hợp 80 km/h, làn xe máy 40 km/h.

Nhưng do lưu lượng phương tiện đông, hơn nữa hiện xe khách, xe tải được lưu thông "linh hoạt" trên mọi làn đường gây khó khăn cho việc di chuyển của nhiều loại xe, trong đó ô tô con rất ít khi đạt được tốc độ tối đa 90 km/h

Tuy làn 1 dành cho ô tô con được lưu thông với vận tốc 90 km/h nhưng trong chiều 10/9 PV Tiền Phong ghi nhận nhiều xe tải, xe khách, xe buýt (mũi tên đỏ) vẫn đi vào làn này.

Từ thực tế trên, để tăng khả năng thông hành của phương tiện ô tô con, giảm xung đột, ùn tắc và va chạm, tại nạn giao thông, Cục CSGT vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội từ 20/9/2025 thực hiện cấm xe tải đi vào làn 1 trên đường Võ Nguyên Giáp và đại lộ Thăng Long. Đồng tình với đề xuất này, trong 2 ngày qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan lên kế hoạch thực hiện việc cấm xe tải đi vào làn 1 ở hai tuyến đường trên.

Trên đại lộ Thăng Long thời gian qua, phóng viên cũng ghi nhận được nhiều xe tải đi vào làn 1, trong khi biển báo phân làn xe tải là làn 2, làn 3 (làn hỗn hợp).

Tuyến đại lộ Thăng Long dài hơn 29 km đưa vào hoạt động năm 2010 hiện đang là một trong những tuyến đường có lưu lượng giao thông đông nhất tại Hà Nội.