Giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ vì loạt đòn tập kích của Ukraine vào cơ sở dầu khí Nga

Cơ sở lọc dầu của tập đoàn Lukoil ở Bulgaria. Ảnh: Getty Images.

Bloomberg cho biết hệ thống lọc dầu tại Mỹ, châu Âu và châu Á đang hưởng lợi lớn khi biên lợi nhuận đạt mức cao nhất kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, hàng triệu thùng xăng và dầu diesel đã bị rút khỏi thị trường do chuỗi sự kiện kéo dài: Ukraine liên tiếp tập kích các nhà máy lọc dầu Nga, bao gồm Saratov, Orsk và Volgograd; Hồi tháng 10, nhiều nhà máy lọc dầu ở Kuwait và Nigeria gặp sự cố, khiến sản lượng xăng – diesel giảm mạnh; Đầu tháng này, các vụ UAV tấn công khiến cảng Tuapse của Nga phải tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu.

Dù giá dầu thô thế giới đã hạ khoảng 20% kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhiệm kỳ hai, giá nhiên liệu bán lẻ tại Mỹ vẫn ở mức cao. Giá xăng ngày 14/11 được ghi nhận ở mức 3,08 USD/gallon (khoảng 21.400 đồng/lít), còn giá dầu diesel lại tăng so với thời điểm ông Trump nhậm chức.

Nguyên nhân là hệ thống lọc dầu toàn cầu bị gián đoạn nên không thể chuyển dầu thô thành xăng – diesel – nhiên liệu bay với tốc độ như trước. Điều này giúp các nhà máy lọc dầu đang hoạt động “hái ra tiền”, nhưng người tiêu dùng thì không được hưởng lợi từ việc giá dầu thô giảm.