Cán bộ y tế ở Bắc Giang bị đình chỉ công tác: Nghi lén “tâm sự” với nữ F1

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 22:00 PM (GMT+7)

Bị bắt gặp ngồi trên xe ô tô cùng người phụ nữ bên ngoài khu cách ly tập trung, nam cán bộ Phòng Y tế huyện Việt Yên, Bắc Giang bị đình chỉ.

Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Ngày 26/6, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.H.Th, (SN 1974, chuyên viên Phòng Y tế huyện Việt Yên) để làm rõ vụ việc liên quan đến Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu cách ly tập trung Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, tại huyện Việt Yên.

Thời gian đình chỉ công tác từ ngày 26/6 cho đến khi Công an huyện Việt Yên có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cũng giao Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ vi phạm của ông N.H.Th, báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên đã có báo cáo vụ việc đến UBND huyện Việt Yên. Cụ thể, khoảng 22h30, ngày 24/6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong Khu cách ly tập trung Trường Đại học Nông Lâm, tổ bảo vệ tại đây phát hiện ô tô con nhãn hiệu Toyota Viso BKS: 98A-040... đang đỗ tại khu vực bờ hồ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, 1 nam thanh niên trên xe bước xuống xuất trình thẻ nhân viên y tế mang tên N.H.Th. Qua kiểm tra, tổ bảo vệ phát hiện trên xe còn có 1 phụ nữ ngồi ở ghế phụ, cạnh ghế lái nên yêu cầu 2 người về khu cách ly làm việc.

Tuy nhiên, sau đó, chiếc ô tô đã tăng ga bỏ chạy về phía cổng ra của khu cách ly nên đã bị các nhân viên bảo vệ ở cổng chặn lại. Lúc này, trên xe chỉ còn tài xế N.H.Th. Ông Th phủ nhận việc trên xe có phụ nữ và cho biết mình vào khu cách ly tìm gặp 1 nam cán bộ đang làm việc tại đây nhưng không gặp được nên ngồi nghỉ trên xe, sau đó có diễn biến vụ việc như trên. Tuy nhiên, ông Th đã từ chối ký biên bản làm việc, tự ý bỏ đi, không làm việc với tổ công tác.

Ngay sau đó, tổ bảo vệ của khu cách ly đã tiến hành kiểm tra danh sách người đang cách ly tập trung tại đây và phát hiện nữ công dân K.T.T (SN 1990, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) không có trong phòng nên tiến hành truy tìm. Đến 23h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện chị T tại nhà để xe B1, nằm ngoài khu cách ly tập trung.

Khai nhận với tổ công tác, chị T cho biết khoảng 22h cùng ngày chị đã trèo tường rào cao khoảng 2m, trốn khỏi khu cách ly tập trung. Khi thấy lực lượng chức năng truy tìm đã trốn tại nhà xe để trốn tránh việc kiểm tra. Tuy nhiên, chị T phủ nhận việc trốn ra ngoài gặp ông Th, chị cũng khẳng định không quen biết nam cán bộ trên.

Trong báo cáo gửi UBND huyện Việt Yên, Công an huyện Việt Yên cho biết: Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh của Công an huyện xác định ông N.H.Th không nhận thức được vi phạm của bản thân, khai báo không thành khẩn, quanh co gây khó khăn cho việc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Do đó, Công an huyện Việt Yên đã đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đình chỉ công tác nam cán bộ này từ ngày 26/6 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-bo-y-te-o-bac-giang-bi-dinh-chi-cong-tac-nghi-len-tam-su-voi-nu-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-bo-y-te-o-bac-giang-bi-dinh-chi-cong-tac-nghi-len-tam-su-voi-nu-f1-d513513.html