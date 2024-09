Người dân tích trữ thực phẩm đề phòng mưa bão kéo dài

3 đoàn kiểm tra phòng chống bão tại vùng than Cẩm Phả, Hòn Gai

Quảng Ninh là tâm bão. Sáng 5/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thành lập 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão và mưa lớn tại một số đơn vị, khu vực trọng điểm vùng Cẩm Phả và Hòn Gai.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão, mưa lớn. Các đơn vị có vận tải thủy kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện và thông báo di chuyển ra khỏi vùng có gió giật mạnh; neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão bảo đảm an toàn cho phương tiện và tài sản, hàng hóa.

Tại Công ty CP Than Hà Tu, ông Vũ Anh Tuấn chỉ đạo công tác thoát nước moong, huy động tối đa các hệ thống bơm hoạt động liên tục để bơm hạ nhanh mực nước moong, bố trí bơm dự phòng để bơm thoát nước nhanh nhất khi mưa lớn kéo dài, lượng nước xuống nhiều; bố trí trực lãnh đạo và lực lượng 24/24h ứng phó kịp thời khi có sự cố.

Tại vùng Cẩm Phả, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam cùng các Ban chuyên môn kiểm tra công tác phòng chống bão tại Công ty Than Thống Nhất, Công ty Khe Sim, Trung tâm mỏ Khe Tam, suối Lép Mỹ; công tác thoát nước mỏ hầm lò, các kho than của Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy; khu vực bãi thải Bàng Nâu.

Các Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy đã triển khai phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt công tác thoát nước mỏ hầm lò; có phương án chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lớn; bố trí hệ thống bơm, máy phát điện dự phòng để duy trì sản xuất; tăng cường công tác che chắn, quản lý các kho than.