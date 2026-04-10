Cá Ông nặng 2 tấn dạt vào bờ biển Vịnh Hòa, người dân 3 lần đẩy ra biển nhưng bất thành

Sự kiện: Thời sự

Phát hiện cá Ông nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ, người dân đã 3 lần đẩy ra biển nhưng cá tiếp tục tấp vào bờ

Tối 9-4, ông Đỗ Thanh Dũng, Trưởng khu phố Vịnh Hòa (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), cho biết tại khu vực biển Vịnh Hòa vừa ghi nhận một cá Ông (cá voi) trôi dạt vào bờ.

Cá Ông nặng khoảng 2 tấn trôi dạt vào bờ biển Vịnh Hòa

Cá Ông nặng khoảng 2 tấn trôi dạt vào bờ biển Vịnh Hòa

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, ngư dân địa phương phát hiện một cá Ông dài khoảng 10 m, ước nặng khoảng 2 tấn, dạt vào sát bờ biển. 

Ngay sau đó, người dân đã 3 lần hỗ trợ đưa trở lại biển song cá Ông tiếp tục tấp vào bờ.

Người dân sẽ tiến hành an táng cá Ông theo phong tục địa phương

Người dân sẽ tiến hành an táng cá Ông theo phong tục địa phương

Theo ông Dũng, sau đó người dân đã đưa cá Ông lên bờ và đang chờ cá “lụy” để tiến hành an táng theo phong tục địa phương vào sáng mai (10-4).

Trong đời sống ngư dân ven biển, cá Ông là cách gọi phổ biến dành cho loài cá voi.

Thêm 1 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né, thu hút sự hiếu kỳ

Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/04/2026 20:46 PM (GMT+7)
