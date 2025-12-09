Bụi mịt mù trên đường gần công trường Vành đai 3 TP HCM

Trưa 8/12 đường Nguyễn Xiển, đoạn qua phường Long Bình bụi mù mịt. Người dân cho biết, khoảng 7 km đường ở gần công trường thi công Vành đai 3 TP HCM nên cát bụi dày đặc, nhất là khi thời tiết nắng nóng.

Nặng nhất là đoạn giao xa lộ Hà Nội, bụi phủ kín như lớp sương mù, giảm tầm nhìn khiến nhiều xe phải bật đèn giữa trưa. Đoạn này dài khoảng 2 km, đang thi công Vành đai 3 trên cao và nút giao Tân Vạn.

Phụ huynh dùng áo khoác trùm kín cho con, bịt khẩu trang kín, dùng tay che mũi là những biện pháp tạm thời khi đi đường Nguyễn Xiển.

Tuyến đường nhỏ hẹp nhưng container, xe tải liên tục đi qua kéo theo lớp bụi dày. Từ khi cấm xe máy đi Xa lộ Hà Nội theo hướng TP HCM về cầu Đồng Nai để thi công nút giao Tân Vạn khiến phương tiện phải đi vòng qua đường Nguyễn Xiển càng làm lưu lượng giao thông gia tăng. "Chạy xe máy qua đây vừa bụi bặm khó chịu, đường xuống cấp lại len lỏi giữa container nguy hiểm quá", anh Quốc An nói. Theo anh, đây là tuyến đường độc đạo để di chuyển về cầu Đồng Nai nên đành chịu đựng.

Nhiều nhà dân, quán xá hai bên đường phải dùng bạt che kín cửa. Các biển hiệu, cửa, mái hiên, vỉa hè phủ kín bụi.

Gần một năm nay, quán nước của ông Nguyễn Chí Hạnh, 53 tuổi, phủ bạt cả ngày. "Khách cứ tưởng đóng cửa nên ế lắm, quanh quẩn chỉ có mấy công nhân gần đây lui tới nghỉ trưa", ông Hạnh nói.

Gần đó, tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Đào phải che kín hàng, buổi trưa thường đóng cửa nghỉ bán. Chị cho biết, công trường thi công bụi bặm khó tránh khỏi, chỉ mong có biện pháp hạn chế như xe bồn tưới nước, xe chở vật liệu che chắn kỹ càng...

Ngoài phủ bạt che chắn, nhiều nhà thường xuyên tưới nước mặt đường, sử dụng thiết bị phun sương để giảm bụi.

Hàng loạt đồ dùng, hàng hoá, thiết bị của gia đình bà Ánh Nguyễn đóng lớp bụi dày. Bà cho biết dù thường xuyên lau chùi nhưng chỉ sau một đêm lại như cũ, khách thấy bẩn nên không mua.

Bà Bùi Thị Hằng trang bị thêm máy xịt để thổi bụi. "Cháu tôi tháng nào cũng đi khám vì viêm phổi. Chỉ mong công trình sớm xong cho bà con bớt khổ", bà Hằng nói.

Cạnh đó, bà Bùi Thị Thúy (chị bà Hằng) mỗi ngày quét dọn nhà, vỉa hè vài lần.

Nhiều đoạn trên hư hỏng, bong tróc lớp nhựa khiến đường Nguyễn Xiển lâm cảnh "nắng bụi mưa lầy".

Toàn cảnh công trường Vành đai 3 TP HCM, đoạn nút giao Tân Vạn.

Nút giao Tân Vạn khởi công tháng 4/2024, vốn 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Công trình được đánh giá là nút giao lớn nhất dự án Vành đai 3 TP HCM, kết nối tuyến xa lộ Hà Nội, Metro số 1, đường Nguyễn Xiển, ĐT 743A. Nút giao thiết kế 3 tầng và 5 nhánh cầu, ở vị trí giáp ranh của TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai với các cụm cảng, nhiều xe qua lại.

Đường Nguyễn Xiển nối nút giao Tân Vạn. Đồ hoạ: Khánh Hoàng