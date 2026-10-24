'Bóng hồng' của Mr Pips mua trăm cân vàng giấu giúp bạn trai

Ngày 30/10/2024, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét loạt căn hộ cao cấp ở hai đầu Hà Nội và TP liên quan vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất Việt Nam, cầm đầu bởi Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trong khi "núi" tiền vàng của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ được phát hiện thì tại căn hộ trị giá 28 tỷ đồng ở TP HCM của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Mr Pips, số tài sản bị tịch thu còn nhiều hơn.

Theo cáo trạng, riêng vàng khối, vàng miếng và hơn 500 vỉ vàng các loại... đã có tổng khối lượng hơn 94 kg. Số này được định giá hơn 222 tỷ đồng.

Nhà chức trách còn thu 44,8 tỷ đồng tiền mặt (nặng khoảng 90 kg nếu ở mệnh giá 500.000 đồng); hơn 1,7 triệu USD và hàng trăm nghìn ngoại tệ khác cùng hàng chục sổ đỏ.

Người 'tay hòm chìa khóa' của Mr Pips

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Tâm, 31 tuổi, là bạn gái sống chung và là người được Nam tin tưởng giao quản lý toàn bộ tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Dù không trực tiếp đứng ra livestream tư vấn hay điều hành, tham dự các văn phòng sale dụ dỗ nạn nhân "chơi" Forex, Tâm lại giữ vai trò "tay hòm chìa khóa", đứng đằng sau điều phối dòng tiền bẩn cho Nam cùng với bố mẹ anh ta.

VKS xác định tháng 10/2021, Nam dặn bạn gái liên hệ với bố đẻ Nam là ông Thắng nhờ tìm thông tin của người đứng tên mở công ty. Ông Thắng do đó mượn căn cước công dân của đồng nghiệp tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC Bà Rịa - Vũng Tàu, chụp ảnh gửi cho Tâm làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Mặt khác, theo dặn dò của bạn trai, Tâm liên hệ với mợ của Nam là bà Nguyễn Thị Thủy (cũng bị truy tố trong vụ án) để điều hành Công ty CP Tech Invest do Nam lập.

Tâm và bà Thủy được Nam chỉ đạo phối hợp dùng hai pháp nhân này mua bán các bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Tâm cũng đứng tên và trực tiếp quản lý một số bất động sản trên. Số khác do bố mẹ Nam đứng tên, tổng 32 bất động sản trị giá 378 tỷ đồng.

Mua trăm cân vàng giấu trong nhà

Nếu trong ngày con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips phải ngược xuôi rút 115 tỷ đồng để mua vàng thì bạn gái anh ta đã được dặn tích trữ vàng ngay từ đầu.

Theo cáo buộc, Nam đưa Tâm 141 tỷ đồng tiền mặt để mua 78 miếng vàng nguyên khối (loại một kg); một khối màu vàng hình con mèo gần 6 kg và hàng trăm miếng, lượng vàng khác cùng tiền mặt VNĐ và nhiều ngoại tệ khác.

Với hành vi được xác định nêu trên, bố mẹ Nam, Tâm và một số anh em họ của Nam đang đối mặt cáo buộc Rửa tiền. Trong số này, Tâm bị quy kết "rửa" 384 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (Mr Pips) thường xuyên khoe vàng, tiền, đồ hiệu trên mạng xã hội trước khi bị bắt. Ảnh: FBVN

Cáo trạng còn cho thấy vai trò của anh ruột Tâm là Nguyễn Thanh Phong, một cán bộ công an thuộc "Tổ tư vấn pháp lý" cho Nam mỗi khi nhân viên bị cơ quan điều tra gọi lên làm việc, hoặc bị truy tố, xét xử. Tổ này được trả công 6,4 tỷ đồng, riêng Phong hưởng 2,2 tỷ đồng.

Phong còn bị cáo buộc chung tiền với Nam mua 4 thửa đất trong Tây Ninh. Phong do đó bị truy tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một nhân vật đình đám khác bị cáo buộc rửa số tiền lớn cho Mr Pips là Shark Nguyễn Hòa Bình, 320 tỷ đồng, hưởng 1-2,5% mỗi giao dịch nạp hoặc rút tiền của bị hại.

Shark Bình còn bị xác định tiếp tay Mr Pips làm giả báo cáo mỗi khi công an yêu cầu gửi công văn yêu cầu xác minh tiền ở các sàn Forex lừa đảo này.