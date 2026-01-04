Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ đầu tư hàng loạt dự án đường sắt

Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho các Ban quản lý dự án chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt do Bộ Xây dựng quản lý.

Cụ thể, nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được giao cho Ban quản lý dự án Thăng Long.

Nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án gồm: Đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; đầu tư tuyến đường sắt vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Lạc Đạo được giao cho Ban quản lý dự án Đường sắt.

Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho các Ban quản lý dự án chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt do Bộ Xây dựng quản lý.

Kinh phí chuẩn bị đầu tư các dự án nói trên được thanh toán theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hằng năm; thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2027.

Bộ Xây dựng giao Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long và Ban quản lý dự án Đường sắt chịu trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Song song đó, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, giá thành; rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Để thực hiện các dự án đường sắt, hai đơn vị nói trên phải chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện (nếu có) và tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các Dự án, tránh trùng lặp, lãng phí.

Riêng Ban quản lý dự án Đường sắt có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu TV-01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án), thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trước khi bàn giao cho Ban quản lý dự án Thăng Long.

Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu kiện toàn các Ban quản lý dự án, bảo đảm triển khai các Dự án đường sắt khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3 năm 2026; hoàn thành thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 năm 2026 để khởi công Dự án như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định Dự án thành phần 2 theo đề nghị Bộ Xây dựng để sớm thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của Dự án; theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành định mức, đơn giá cho Dự án trên cơ sở tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án; chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính,… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 01 năm 2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn Tư vấn quốc tế để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2026.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho Dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực; trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro… theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/01/2026.