Đốt pháo nổ đăng Facebook để mừng tân gia nhà mới, nam thanh niên bị xử phạt

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, mới đây Công an xã Thống Nhất thuộc đơn vị đã xác minh làm rõ video đốt pháo nổ mừng tân gia của một tài khoản Facebook được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 4/1/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Hân" đăng tải bài viết kèm video ghi lại hình ảnh đốt pháo nổ với nội dung mừng "tân gia nhà mới".

Hình ảnh người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia nhà mới, sau đó quay lại đăng lên Facebook cá nhân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua xác minh, chủ tài khoản được xác đinhh là Nguyễn Văn Hân (SN 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh Hân thừa nhận bản thân đã mua pháo từ một người không quen biết, sau đó mang về đốt trong ngày 4/1/2026 và đăng video lên trang Facebook cá nhân.

Sau khi làm việc với người vi phạm, Công an xã Thống Nhất đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, anh Hân có thể bị xử phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng theo Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Công an xã Thống Nhất đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ dưới mọi hình thức và không đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.