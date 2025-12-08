Ông Hun Sen hủy mọi lịch trình để ứng phó căng thẳng với Thái Lan

"Tất cả lực lượng tiền tuyến phải kiên nhẫn dù đối phương đã sử dụng mọi loại vũ khí nhắm vào chúng ta kể từ ngày 1/12, đêm qua và sáng nay, với mục đích khiêu khích chúng ta đáp trả, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và Tuyên bố Hòa bình Campuchia - Thái Lan", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm nay cho hay.

Theo ông Hun Sen, "lằn ranh đỏ" cho việc đáp trả đã được xác lập và yêu cầu các chỉ huy quân đội quán triệt cho sĩ quan, binh lính thuộc quyền. Ông cũng yêu cầu chính quyền các địa phương nỗ lực hỗ trợ người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tôi đã hủy toàn bộ lịch trình làm việc khác để cùng Thủ tướng chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại cuộc tấn công", Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông lưu ý các vận động viên Campuchia dự SEA Games 33 tại Thái Lan nên tham gia thi đấu như bình thường.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Hun Manet tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 28/6. Ảnh: AFP

Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra khi giao tranh bùng phát trở lại ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan hôm 7/12, với việc hai bên cáo buộc nhau nổ súng trước. Thái Lan cho biết hai binh sĩ của họ bị thương và người dân ở 4 tỉnh phải sơ tán, trong khi Campuchia đề nghị điều tra vụ nổ súng.

Lục quân Thái Lan thông báo giao tranh tiếp tục xảy ra sáng 8/12 ở khu vực Chong An Ma tại huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, cáo buộc quân đội Campuchia khai hỏa bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực khác, khiến lực lượng Thái Lan phải đáp trả bằng khí tài tương ứng.

Sau khi một quân nhân thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương trong cuộc tập kích vào khu vực Chong Bok ở huyện Nam Yuen, không quân Thái Lan đã triển khai tiêm kích F-16 đáp trả, nhắm vào các trận địa pháo của Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp.

Không quân Thái Lan tuyên bố tiêm kích F-16 của họ "chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự" trong lãnh thổ Campuchia, gồm cơ sở hạ tầng quân sự, kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và các tuyến đường hậu cần được đánh giá là mối đe dọa trực tiếp.

Lực lượng này cũng tiến hành đánh giá sau không kích để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như các nguyên tắc của tính cần thiết và tính tương xứng trong luật quốc tế.

"Tất cả nhiệm vụ đều được lên kế hoạch, thực hiện theo đúng quy trình an ninh và luật pháp quốc tế liên quan, với ưu tiên cao nhất là ngăn ngừa mọi tổn thất đối với dân thường", lực lượng này cho hay.

Khu vực tranh chấp biên giới và đền thờ (chấm vuông màu nâu) giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: Britannica

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ nước này dọc biên giới ở tỉnh Preah Vihear. Theo Phnom Penh, lực lượng Thái Lan ban đầu nổ súng vào quân nhân Campuchia tại khu vực An Ses, trước khi điều xe tăng khai hỏa vào đền Tamone Thom, khu vực gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng các hành động của Thái Lan đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình được hai bên ký 6 tuần trước. Họ cũng tuyên bố lực lượng Campuchia đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, thêm rằng giới chỉ huy nước này đang theo dõi tình hình "một cách cảnh giác và hết sức thận trọng".