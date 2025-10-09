Sở Xây dựng Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra vụ hàng chục căn villa đổ sập sau bão

Sáng 9/10, trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của nhiều người dân là chủ sở hữu các căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (dự án Hoa Tiên Paradise – Xuân Thành), phản ánh bị thiệt hại nghiêm trọng sau bão số 10, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Loạt căn villa mặt biển tại Dự án Hoa Tiên Paradise – Xuân Thành hư hỏng nặng sau bão số 10.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi có sự cố liên quan đến công trình xây dựng và nhận được phản ánh từ người dân, Sở sẽ cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường để đánh giá và làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành trong tuần này. Nguyên nhân có thể do bão quá lớn, hoặc do kết cấu công trình, kè biển không đảm bảo chất lượng. Tất cả sẽ được làm rõ sau khi kiểm tra thực địa. Về mặt chuyên môn, để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố này sẽ không quá khó ", vị lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay.

Trước đó, sau ảnh hưởng của bão số 10, hàng chục căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền) bị đổ sập nghiêm trọng. Ghi nhận tại đây có hơn 20 căn biệt thự hướng biển bị sóng đánh hư hỏng nặng, một số căn gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều chủ sở hữu biệt thự tại đây cho biết, mỗi căn villa có giá trị từ 20 – 35 tỷ đồng. Họ mong muốn chủ đầu tư sớm có phương án khắc phục và giải quyết thiệt hại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

Được biết, sau sự cố thiên tai, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đã huy động máy móc và nhân lực để khắc phục thiệt hại tại khu vực ven biển, nơi hàng chục căn biệt thự bị sập sau cơn bão số 10.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008. Sau đó, dự án đã trải qua 4 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lần gần nhất là vào ngày 25/01/2024.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp, dự án được triển khai trên diện tích 347.785 m², với tổng vốn đầu tư dự kiến 930 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án dự kiến trong 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư.

Dự án có mục tiêu xây dựng khu nhà ở để bán và cho thuê, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác quần thể sân golf 18 lỗ và các hạng mục phụ trợ khác theo quy định pháp luật. Quy mô xây dựng bao gồm: biệt thự sân golf, biệt thự ven biển, biệt thự sân vườn. Ngoài ra còn có các hạng mục như trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, xây dựng khu dịch vụ công cộng, nhà dịch vụ hồ bơi, hồ bơi công cộng, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng, nhà điều hành khu tắm biển, khu xử lý nước thải...