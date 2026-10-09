Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm nhiều cán bộ, có 4 Cục trưởng mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị. (Ảnh: Bộ VH)

Bổ nhiệm cán bộ: Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh — Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư chuyên trách Nguyễn Tuấn Linh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung, cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố 24 Quyết định do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 08/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại.

Bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc (nguyên Cục trưởng Cục Báo chí) giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Bộ VHTTDL

Cụ thể, tại Cục Xuất bản và Thư viện: Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc (nguyên Cục trưởng Cục Báo chí) giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng gồm: ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do (nguyên Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Tại Cục Báo chí: Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do (nguyên Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng gồm: ông Nguyễn Hà Yên và ông Nguyễn Văn Thuật. Ngoài ra, các Phó Cục trưởng Cục báo chí khác gồm: Bà Đặng Thị Phương Thảo; ông Nguyễn Văn Hiếu; ông Nguyễn Khắc Lợi và bà Mai Hương Giang đều vẫn đảm nhận vị trí hiện tại.

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình: Bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng gồm: ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện từ và Chuyển đổi số. (Ảnh: Bộ VH)

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên (nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Trực tiếp trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các cơ quan, đơn vị cùng các nhân sự vừa được giao trọng trách mới. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn phát triển mới.