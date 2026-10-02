Ban Bí thư bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV

Sáng 2/10, VTV tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao các quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc VTV. Ảnh: vtv.vn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VTV đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại VTV. Cụ thể:

Theo Quyết định số 395-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Ông Đỗ Đức Hoàng (sinh năm 1978), từng là sinh viên Khóa 41, Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV. Ảnh: vtv.vn

Ông đã có 26 năm làm việc tại VTV. Từ năm 2000-2009, ông Đỗ Đức Hoàng làm phóng viên Ban Thời sự, VTV. Từ năm 2009-2013, ông làm Trưởng đại diện VTV tại Hoa Kỳ. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV tháng 9/2023.

Tại Quyết định số 396-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng VTV (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quyền giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV. Ảnh: vtv.vn

Ông Lê Quyền sinh năm 1973, từng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1995 - 1999). Trước đó, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng VTV; tháng 10/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV.

Theo Quyết định số 397-QĐNS/TW, ông Đinh Đắc Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Thời hạn giữ chức vụ đến khi ông Đinh Đắc Vĩnh đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV. Ảnh: vtv.vn

Ông Đinh Đắc Vĩnh được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTV vào tháng 7/2022; ông được bổ nhiệm lần đầu chức vụ này vào tháng 8/2017. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Tin học và Đo lường, VTV. Ông Đinh Đắc Vĩnh từng có thời gian công tác tại Cục PT-TH trước khi về làm việc tại VTV.

Từ ngày 1/4/2026, VTV chính thức là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quyết định số 15-QĐ/TW. Tại thời điểm triển khai mô hình tổ chức mới, lãnh đạo Đài gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm; Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đỗ Thanh Hải và các Phó Tổng Giám đốc Đinh Đắc Vĩnh, Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền.

VTV là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

VTV là đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa, trên lĩnh vực truyền hình và truyền thông đa phương tiện; tham gia định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình, nội dung số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên các hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.