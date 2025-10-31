Bổ sung quy định các loại xe ô tô phải lắp thiết bị giám sát hành trình

Sáng 31/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội tờ trình 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình các dự án luật. Ảnh: Như Ý

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm 2 điều. Trong đó, dự thảo đã tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm: Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý và Quỹ công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) gồm 5 chương, 28 điều. Dự thảo luật mở rộng, cho phép soạn thảo, lưu giữ bí mật Nhà nước trên mạng máy tính là “mạng LAN độc lập” được thiết lập trong phạm vi trụ sở cơ quan, tổ chức, không phải mã hóa bằng mật mã cơ yếu. Quy định này nhằm tháo gỡ triệt để vướng mắc tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để xâm phạm bí mật Nhà nước.

Về phân cấp, phân quyền, lần sửa đổi này quy định theo hướng phân cấp triệt để cho ban, bộ, ngành và cấp tỉnh, cấp xã, đặc biệt là cấp xã, khu vực trong hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước, nhằm tăng thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự bao gồm 12 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 2 điều mới tại 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Trong đó, với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn của hộ chiếu phổ thông; trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu…

Cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày

Với Luật Căn cước, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước; giá trị sử dụng của căn cước điện tử…

Về vấn đề này, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định thời hạn của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn cho phù hợp, vì hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Các dự án luật được trình sáng nay sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ chiều nay. Ảnh: Như Ý

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Công an cho biết, dự thảo lần này sửa đổi, bổ sung quy định các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Dự thảo đồng thời quy định thẩm quyền về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi giấy phép lái xe; thời gian lái xe của người lái ô tô.

Trong điều khoản chuyển tiếp, dự thảo quy định thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã lắp theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2029.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi.