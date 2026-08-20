Bộ Nội vụ bác đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh của Sơn La, lý do là gì?

Lý do từ chối đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La gửi góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh 2/9 hàng năm, từ mùng 2/9 đến 5/9. Theo cơ quan này, đề xuất hướng tới tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; đồng thời kết hợp các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sở cũng đề xuất bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cũng đề xuất bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng (stress) và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao.

Bộ Nội vụ không tiếp thu đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm. Ảnh: Dân Việt

Cùng với đó là chính sách làm việc linh hoạt (trực tuyến kết hợp trực tiếp) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương; quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Phản hồi nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên. Nguyên nhân do không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo là sắp xếp, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị 3 cấp, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), ngày 30/4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, từ năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết một năm lên 12 ngày.

Chuyên gia và đại diện người lao động ủng hộ tăng ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm

Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước xem xét, bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ ngày 2 đến 5/9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Việc này gắn với mục tiêu chống căng thẳng, chống kiệt sức, tăng năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu 2 con số, và tạo cơ hội để thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đại diện người lao động đã nhiều lần đề nghị tăng ngày nghỉ lễ bởi hiện nay số ngày nghỉ lễ của Việt Nam chưa cao bằng bình quân của các nước trong khu vực. Vì vậy, hoàn toàn có thể tăng tăng ngày nghỉ lễ ở Việt Nam nhằm đảm bảo cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

“Tăng ngày nghỉ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất doanh nghiệp, đồng thời còn giúp thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Với người lao động, trong thời gian nghỉ lễ họ sẽ có cơ hội tái sản xuất sức lao động, từ đó làm việc với năng suất cao hơn, đồng thời quan tâm, chăm lo gia đình, người thân”, ông Hiểu nói.

Ông cũng cho biết, qua tiếp xúc, lắng nghe tâm tư người lao động, phần đông người lao động đều có mong muốn được nghỉ thêm vào ngày này để có thể thực hiện ước mơ của con là được bố mẹ đưa con ước mơ được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

"Tôi cho rằng ước mơ rất con người đó cho cả người mẹ và cho cả đứa con, thậm chí cả trường học cũng mong muốn điều đó", ông Hiểu nói thêm.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội (Nay Ủy ban Văn xã) cho rằng với đề xuất giảm giờ làm cho lao động khu vực tư có thể cần tính toán kỹ lưỡng vì hiện nay năng suất lao động Việt Nam thấp, lao động phải tăng ca nhiều. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, cho người lao động là việc làm tốt, nên ủng hộ.

“Việc này nên được ủng hộ. Chính phủ nên có phương án từ sớm để doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi không nên thông báo quá sát kỳ nghỉ. Điều này cũng góp phần kích cầu cho tiêu dùng và dịch vụ du lịch. Đặc biệt, người lao động có cơ hội gắn kết gia đình, tái tạo sức lao động”, ông Lợi nói.

Dự kiến các Dự án luật dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới đây.