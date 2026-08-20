Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin công dân Việt Nam bị bắt tại Pakistan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

* Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng Pakistan mới đây bắt giữ hơn 250 người bị cho là tham gia vào một đường dây, trung tâm lừa đảo trái phép qua điện thoại ở khu vực ngoại ô Islamabad, trong đó có 170 người Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang tích cực xác minh và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm các quy định về cư trú và lao động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân của những người bị tạm giữ, đồng thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với những người này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Đồng thời, Đại sứ quán được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời, phù hợp theo quy định của pháp luật sở tại.

* Liên quan đến thông tin Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc thông báo từ ngày 20/8 công dân Việt Nam được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại Trung Quốc và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam, bà Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân hai nước đi lại, giao thương.

Việc tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh cũng được kỳ vọng góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

“Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương, giao lưu trao đổi, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.