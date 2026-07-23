Việt Nam lên tiếng về va chạm giữa Trung Quốc và Philippines ở Bãi Cỏ Mây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: B.N.G.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 23/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng hải cảnh Trung Quốc và quân nhân Philippines có va chạm ở bãi Cỏ mây đầu tuần này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lực địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, và giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết thêm, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, các nước ASEAN và đối tác nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở, khẳng định tiếp tục thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, hiện thực hoá các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026, trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

ASEAN và các đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.