Bộ kít xét nghiệm Covid-19 do Việt Nam chế tạo có gì đặc biệt?

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 13:00 PM (GMT+7)

Ngày 5/3, Bộ Khoa Học Công Nghệ giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kít) real – time RT-PCR phát hiện virus Corona chủng mới (nCoV).

Thứ trưởng Bộ KH&CN – Phạm Công Tạc phát biểu trong buổi họp báo

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19), Bộ Khoa Học và Công Nghệ (KH&CN) đã họp khẩn với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu bàn về các định hướng nghiên cứu, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi họp, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thống nhất kiến nghị Bộ KH&CN tập trung vào nghiên cứu dịch tễ học, virus học, phác đồ điều trị đặc biệt là chế tạo bộ kít) phát hiện virus corona chủng mới (nCoV).

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định phê duyệt đặt 4 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ kít real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus Corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Sau khoảng 1 tháng kiên cứu, các nhà khoa học thuộc Học Viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo được bộ kít real-time RT-PCR one step phát hiện nCov.

Học viện Quân y và đơn vị sản xuất là công ty Việt Á giới thiệu bộ kít

Bộ kít được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phòng thí nghiệm (Labo) thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO Class8. Bộ kít được kiểm định các tiêu chí độ nhạy độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại Labo chuẩn thức của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Kết quả kiểm định cho thấy các tiêu chí trên tương đương với bộ kít do US CDC và WHO sản xuất.

Đặc biệt, bộ kít này được đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, với 5 loại thiết bị phổ biến ở các cơ sở y tế đều cho kết qủa chính xác, độ tin cậy tại tất cả các thiết bị và tất cả các lần thử nghiệm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, bộ kít được khuyến cáo sử dụng để phát hiện nCoV.

Bộ kít này sau đó được thông qua và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Đến ngày 4/4, Bộ Y tế đã có quyết định ban hành danh mục 2 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm virus Corona (SARS-CoV-2) để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ giới thiệu về bộ kít

Phát biểu trong cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN – Phạm Công Tạc nhấn mạnh, khi dịch bệnh bùng phát trên thế giới, để sản xuất ra được bộ kít này trong thời điểm như bây giờ là hết sức khó khăn. Để đề phòng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát với quy mô lớn, bộ kít này đặc biệt quan trọng với chúng ta. Chúng ta có thể sàng lọc nhanh ai âm tính, ai dương tính với dịch bệnh.

Theo Thứ trưởng Tạc, kết quả này, là thành công đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong lúc dịch bệnh đang là mối lo ngại trên toàn thế giới, khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam, cũng như vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị nói chung và Bộ KH&CN cùng các đơn vị có liên quan đến nghiên cứu nêu trên nói riêng. Đây là niềm vui khi các nhà khoa học Việt Nam đã có đóng góp, nỗ lực phi thường để sản xuất ra được bộ kít này.

Còn ông Phan Quốc Việt, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á chia sẻ, để có được thành công là nhờ vào thế chân vạc, cơ quan quản lý là Bộ KH&CN, đơn vị nghiên cứu là Học viện Quân y và đơn vị sản xuất là công ty Việt Á.

Về số lượng đơn đặt hàng đến thời điểm hiện tại, có khoảng 30 cơ sở được cấp phép để thực hiện xét nghiệm Covid-19 và hiện tại công ty cũng đã có một số đơn đặt hàng. Với kế hoạch sản xuất chủ động, hiện đơn vị đã chuẩn bị khoảng 100 ngàn test kít. Về giá thành sản phẩm, bộ kít này có giá dao động từ 400 nghìn đồng – 600 nghìn đồng.

