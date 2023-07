Bộ GTVT đề xuất xe máy phải kiểm tra khí thải định kỳ

Điểm mới của Luật Đường bộ Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến khác nhau nên Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội và đề nghị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ GTVT thống nhất đổi tên luật thành Luật Đường bộ. Đồng thời rà soát, phân định rõ phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Đường bộ để đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc sửa đổi sẽ theo hướng Luật Đường bộ quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ. Luật Đường bộ cũng chỉ còn sáu chương, 95 điều. So với dự thảo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã chuyển hai chương sang Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đó là chương: Quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Luật Đường bộ cũng đã sửa đổi 40 điều, bổ sung mới 54 điều.