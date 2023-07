Vì sao cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra nhiều tai nạn?

Hơn 2 tháng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng Tối 10-5, một vụ va chạm đã xảy ra trên tuyến chính, đoạn giao nhau giữa hai dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận. Vụ va chạm không gây thương vong về người nhưng khiến hai xe hư hỏng phần cabin. Trưa 17-6, tại Km1717+570 trên QL1 là nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1 cũng đã xảy ra một vụ TNGT. Thời điểm trên, xe ben do tài xế Trần Minh Kỷ (ngụ Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên QL1, đang chuyển hướng rẽ phải vào đường dẫn cao tốc thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Lương Văn Bé (ngụ xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam) cầm lái. Vụ tai nạn khiến ông Bé nguy kịch, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến ngày 23-6, tại Km29+800 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe tải do anh Trần Ngọc Thảo (ngụ TP.HCM) điều khiển theo hướng Phan Thiết đi TP.HCM đã tông vào đuôi xe container chạy phía trước. Vụ va chạm khiến đầu xe tải bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin được nhiều người đưa ra và chuyển cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Tương tự, rạng sáng 24-6, xe container kéo theo rơmoóc do tài xế Nguyễn Văn Hạnh (ngụ Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đến đoạn thuộc xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh đã va chạm với ô tô do anh NTD (ngụ Quảng Ngãi) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến ô tô biến dạng nghiêm trọng. Riêng xe container tiếp tục lao vào lan can rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến anh D và anh NTT đi cùng xe tử vong tại chỗ. Ba người khác bị thương nặng. Tiếp đó, khoảng 5 giờ ngày 3-7, xe khách do tài xế Nguyễn Hữu Dư (ngụ TP.HCM) chở theo đoàn từ thiện khoảng 40 người đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn thuộc xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, xe đã tông vào xe tải chạy cùng chiều phía trước. Cú tông làm phần đầu xe khách hư hỏng nặng. Hai hành khách trên xe tử vong tại chỗ, sáu người khác bị thương.