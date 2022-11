Bộ Công an kết luận về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong

Theo Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TP HCM, nguyên nhân vụ cháy do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3. Trong đó, 32 nạn nhân tử vong cũng được xác định do ngạt khí C0, CO2, S, N; cháy bỏng nặng.

Trích xuất camera của quán cho thấy, mặc dù khói bao trùm hành lang nhưng bên trong các phòng nhạc vẫn xập xình

Cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm, như: Thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy, chữa cháy. Một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định là trên 20m2. Biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng 2, tầng 3.

Mặt khác, quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; cơ sở không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho nhân viên.

Cơ sở karaoke An Phú cũng không tổ chức thực tập phương án chữa cháy; không thực hiện hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ quan kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra nhất là hướng dẫn an toàn về điện.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, như: chuông báo cháy (khiến nhiều người vẫn hát dù bên ngoài khói đã bao trùm), vòi phun nước không hoạt động; không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ cháy quán karaoke nói trên, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở là ông Lê Anh Xuân (SN 1980, tại TP.HCM) để điều tra tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố 2 cựu cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Thuận An gồm: Nguyễn Văn Võ (SN 1985) và Nguyễn Duy Linh (SN 1981) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

