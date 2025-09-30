Biển Đông lại sắp đón bão vào đầu tháng 10

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách xa Philippines, đang tồn tại nhiều nhiễu động. Nguyên nhân là do thời điểm này dải hội tụ nhiệt đới duy trì hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp, đây là điều kiện thuận lợi để xuất hiện các nhiễu động xoáy ban đầu. Những nhiễu động này chính là mầm mống để hình thành các áp thấp nhiệt đới hay bão.

Hiện có một đến hai nhiễu động như vậy và cơ quan khí tượng đang tập trung theo dõi. Khả năng khoảng 50–55% trong vòng hơn một tuần tới, tức là vào khoảng đầu tháng 10, có thể hình thành các áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines. Các hệ thống này có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Biển Đông có thể đón bão/áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các nhiễu động này và kịp thời đưa ra thông tin, cảnh báo qua các cơ quan truyền thông", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Cùng nhận định này, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, vùng biển phía Đông của Philippines đang xuất hiện một vùng nhiễu động có xu hướng dịch chuyển dạng xoáy tịnh tiến theo hướng Tây - Tây Bắc. Điều kiện xung quanh vùng nhiễu động khá lý tưởng với nhiệt độ bề mặt 29⁰C và ẩm độ 77% để nó phát triển thành vùng thấp hoặc áp thấp nhiệt đới.

Kịch bản khí áp cho ngày 3/10 từ GFS cho thấy xuất hiện khí áp 999hpa tại phía Đông Luzon (Philippines) tiềm ẩn một áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Nếu hình thành bão nó sẽ đi vào biển Đông vào ngày 4/10. Kịch bản dự báo khá xa nên các dự báo có thể thay đổi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai. Mưa lớn kéo dài có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện vùng cao, vùng sâu.

Chỉ riêng tháng 9, Biển Đông đã hứng 4 cơn bão liên tiếp và một áp thấp nhiệt đới, nguyên nhân chính do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dưới tác động của biến đổi khí hậu.