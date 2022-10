Biển Đông khả năng hứng tiếp một cơn bão khác sau bão số 6

Sau bão số 6 Nesat, Biển Đông khả năng hứng tiếp một cơn bão khác trong tháng 10/2022.

Ngày 20/10, Tổng cục Phòng chống thiên tai thông tin, theo Cơ quan Dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa), hiện ở ngoài khơi Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Pagasa dự báo, áp thấp nhiệt đới có xu thế phát triển mạnh lên thành bão vào ngày 22/10 và dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, vào khu vực Biển Đông trong khoảng ngày 22-23/10.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Pagasa

Trong khi đó, chiều nay (20/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 Nesat đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cường độ giảm xuống dưới cấp 6 và sẽ tan dần.

Như vậy, những tác động về gió mạnh của bão số 6 đến đất liền nước ta là không có. Tuy nhiên, hoàn lưu cơn bão số 6 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động trong đới gió Đông gây mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay (20/10) trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ C.

