Bí thư TPHCM tự lái xe vào giờ cao điểm, mất 2 tiếng mới đi được 12km

Chiều 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điểm lại 4 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I hồi tháng 10 vừa qua. Đó là xử lý tình trạng ngập, kẹt xe, ô nhiễm không khí và phấn đấu cho mục tiêu thành phố không ma túy.

Nhìn nhận đây là những nhiệm vụ rất khó khăn, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn chứng một trong 4 lực cản đối với thành phố mà chính ông vừa trải nghiệm. Ông cho hay, ngày cuối tuần vừa rồi ông tự lái xe đến cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm và mất đúng 2 tiếng mới di chuyển được quãng đường 12km. Ông tính toán, nếu nhân sự lãng phí về thời gian và công sức của bao nhiêu người trên đường thì con số lãng phí là khủng khiếp. Đó là chưa kể tình trạng ngập nặng như thời gian qua.

Trong khi đó, TPHCM đang được đặt rất nhiều kỳ vọng về việc phải trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thành phố siêu đô thị…

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, nghị quyết và chương trình hành động mô phỏng khá đầy đủ những nhiệm vụ hay những điều mà thành phố phải thực hiện trong 5 năm tới, dù vậy có thể khó giải quyết hết được. Ông mong thời gian tới, các địa phương khắc phục được các vấn đề tồn tại nêu trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Về những điều thuận lợi, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định chưa bao giờ cơ chế dành cho TPHCM thông thoáng như hiện nay, cả cơ chế chung và cơ chế riêng thông qua Nghị quyết 54 của Quốc hội (trước đây) và nay là Nghị quyết 98 của Quốc hội. Cùng với đó là Nghị quyết 98 sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua vào đầu tháng 12 tới với một số điều mới mẻ quan trọng, như việc có thể chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của rất nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư.

“Cũng còn điều thuận lợi nữa, nhưng đại thể tính tổng lại thì những lợi thế này giúp chúng ta tiết kiệm được khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cũng khẳng định, sau hợp nhất cùng hai địa phương lân cận, dư địa, tiềm năng phát triển của TPHCM rất lớn, gồm lợi thế về thủ phủ phát triển khu công nghiệp, kinh tế biển… Và với quy mô này thì sẽ làm được rất nhiều việc.