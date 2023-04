Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên, yếu thì phải thay"

Ngày 16-4, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có bài phát biểu dài hơn 20 phút, bày tỏ nhiều trăn trở về câu chuyện cán bộ của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhiều lần đề cập vấn đề cán bộ, mà theo ông "thật sự rất đáng lo ngại, hệ thống chính trị quá tải, thậm chí một số nơi không đáp ứng yêu cầu".

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận: "Chúng ta phải thẳng thắn, cái nào ra cái đó. Nhiều cán bộ tốt nhưng cũng có bộ phận yếu kém, tư tưởng chưa ổn, e dè, thiếu tính chiến đấu, thiếu trách nhiệm, cầu an thì phải kiểm tra, xử lý".

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết "huấn luyện viên yếu, chỉ đạo viên yếu thay luôn" - Ảnh: NLĐO

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết thành phố xử lý cán bộ rất nhiều, không phù hợp thì điều chỉnh, yếu nữa thì cho nghỉ, thậm chí kỷ luật. Quan điểm của Thành ủy là "làm nghiêm nhưng không ồn ào".

Tuy nhiên, ông nhìn nhận tình hình bây giờ khó khăn khi nhiều nơi quá tải. "Sau thời gian gồng mình chống dịch, bây giờ "thấm đòn" rồi. Khi vừa qua được cơn bệnh thì có thể chạy đi được nhưng sau đó đuối" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đề cập câu chuyện này bởi thực tế đang diễn ra như vậy, chứ dứt khoát không có chuyện đỗ lỗi. Ai chậm trễ, ai trì trệ, ai thiếu trách nhiệm, ai sai phạm, ai không dám làm, cầu an, thận trọng quá mức thì đều báo cáo để thay đổi. Như một đội bóng, cầu thủ yếu phải thay, thậm chí huấn luyện viên yếu, chỉ đạo viên yếu thì thay luôn.

Thường trực Thành ủy TP HCM đã và đang tổ chức đoàn đi các địa phương, sở, ngành để kiểm tra, giám sát, uốn nắn, hỗ trợ khối nhà nước. Khi cán bộ yếu sức với yêu cầu là tạo chuyển biến ngay.

Đề cập vấn đề dám nghĩ, dám làm của cán bộ, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng trước hết ở cán bộ cấp cao. Theo ông, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng có nhiều kết luận, quyết định về vấn đề này.

Đối với cấp dưới, TP HCM cũng đã làm nhiều việc nhưng "thành phố chỉ làm được tới mức khuyến khích, động viên, còn bảo vệ thì chờ Quốc hội, Chính phủ" - ông nói.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên kiến nghị Thủ tướng sớm chỉ đạo hoàn chỉnh nghị định hướng dẫn thực hiện Kết luận 14 để cán bộ yên tâm làm việc.

"Hiện nay, TP HCM đang vận động anh em làm với tinh thần cái nào của mình thì cứ làm, không đề xuất, kiến nghị nữa. Vướng chỗ nào thì báo cáo, cấp nào nhận đề xuất thì cấp đó giải quyết"- Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều bộ, ngành phản ánh cán bộ TP HCM nói riêng và cả nước nói chung hiện có tâm lý e ngại, sợ sai, dẫn đến tiến độ công việc chậm.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết năm 2022, TP HCM có 584 văn bản hỏi ý kiến và bộ đã có 604 văn bản trả lời. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề được hỏi thuộc thẩm quyền của thành phố. "Đây là điều rất vô lý, cho thấy chúng ta sợ hoặc đùn đẩy cho nhau. Trung bình mỗi ngày, bộ phải trả lời cho thành phố 2 văn bản, mà chúng tôi còn trăm ngàn việc khác. Còn 63 địa phương khác nếu ai cũng vậy thì suốt ngày trả lời, trong khi đã phân công phân cấp rồi" - ông Dũng nói.

Đồng tình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức là có thật. Không những lo ngại mà còn có thể đánh giá sâu hơn là co cụm, cầu an, thận trọng quá mức để xử lý các công việc chung trong điều hành của thành phố cũng như cả nước hiện nay,

Theo ông, vấn đề này không chỉ diễn ra ở TP HCM. Có những việc đáng lẽ đã quyết theo thẩm quyền và quy chế, nhưng cán bộ vẫn thận trọng quá mức, lấy ý kiến rất nhiều ban, sở, ngành rồi chờ đợi. Thời gian chờ để nhận đủ ý kiến của tất cả tổng thể thì như kiểu "đẽo cày giữa đường".

Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận xét vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay tại TP HCM là giải phóng được tư tưởng cho cán bộ, lãnh đạo, khắc phục tư tưởng sợ, không dám làm.

Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo môi trường, hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ làm việc, động viên người dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, thành phố cần xử lý dứt điểm những tồn đọng liên quan cán bộ; điều chỉnh, sắp xếp phù hợp người với năng lực và nhiệt huyết.

"Cán bộ cần tránh hai khuynh hướng: sợ trách nhiệm, không dám làm, hoặc để xảy ra tiêu cục, tham nhũng" - Thủ tướng lưu ý.

