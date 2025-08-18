Nga lên tiếng trước cuộc gặp Mỹ-Ukraine-châu Âu

Ngày 17-8, Đặc phái viên Nga tại các Tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov nói rằng phương Tây nên cung cấp cho Nga những bảo đảm an ninh đáng tin cậy giống như đã hứa với Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải mang lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó. Nhưng Moscow hoàn toàn có quyền kỳ vọng rằng họ cũng sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả” - ông Ulyanov viết trên Telegram.

Đặc phái viên Nga tại các Tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov. Ảnh: TASS

Theo ông Ulyanov, phương Tây đang mắc sai lầm khi không bắt đầu thảo luận về bước đi như vậy đối với Nga. Ông Ulyanov nhấn mạnh rằng những bảo đảm này cần phải “đáng tin cậy hơn nhiều so với những lời hứa” rằng NATO không mở rộng về phía đông.

Mỹ, châu Âu, Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Ulyanov.

Bình luận của đặc phái viên Nga được đưa ra trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức châu Âu tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp sẽ thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ giữa Moscow và Kiev, cũng như những đảm bảo an ninh cho Ukraine có sự tham gia của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17-8 nói với đài Fox News rằng bất kỳ bảo đảm an ninh nào đưa ra cho Ukraine cũng có thể bao gồm cả cam kết từ phía Mỹ.

“Đó sẽ là một bước đi rất lớn của Tổng thống Trump nếu ông ấy đưa ra cam kết của Mỹ về một bảo đảm an ninh. Nó cho thấy ông ấy khao khát hòa bình đến mức nào khi sẵn sàng đưa ra một nhượng bộ như thế. Đó là điều chúng tôi sẽ bàn ngày mai” - ông Rubio nói.